شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الخامسة.. استمرار ارتفاع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أسعار الجملة الأمريكية التي ارتفعت خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم بنسبة 4ر0% إلى 74ر102 نقطة. تراجع الفضة والنحاس وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 30ر4 دولار أي بنسبة 17ر0% إلى 70ر2466 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس الحالي وهو سعر قياسي جديد.

في المقابل تراجع سعر الفضة بمقدار 222ر0 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 695ر27 دولار للأوقية تسليم أغسطس، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0190ر0 دولار إلى 0360ر4 دولار للرطل تسليم أغسطس.

جاء ذلك في حين أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، بما يعكس أول تراجع في أسعار الخدمات منذ بداية العام الحالي في ظل استمرار التراجع في الضغوط التضخمية. مؤشر أسعار الجملة وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال يوليو بنسبة 1ر0% شهريًا في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 2ر0%.

وارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% سنويًا.

في الوقت نفسه لم يسجل المؤشر الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء أي تغيير خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بنسبة 4ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.