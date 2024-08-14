شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ثقة الشركات الصغيرة تبلغ أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر تحسن ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف العام خلال الشهر الماضي، رغم استمرار التضخم كأقوى الهواجس لدى الشركات.

وبحسب المسح الشهري للاتحاد الوطني للشركات المستقلة في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر الثفة خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي بمقدار 2ر2 نقطة إلى 7ر93 نقطة، مقابل 5ر91 نقطة خلال يونيو الماضي.

كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير خلال الشهر الماضي. طريق صعب وأشار الاتحاد إلى ارتفاع المؤشر خلال يوليو إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وقال بيل دونكلبرج كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد إنه رغم زيادة التفاؤل، فما زال الطريق صعبًا أمام أصحاب الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ضغوط التكاليف وبخاصة تكاليف العمالة، ما زالت تعرقل أنشطة الشركات وتؤثر على أرباحها".

في الوقت نفسه فإن قراءة المؤشر أقل من متوسط القراءة الشهرية له خلال 50 عامًا، ويبلغ 98 نقطة للشهر الحادي والثلاثين على التوالي. الأحوال الاقتصادية المستقبلية وقال دنكلبرج إن أصحاب الشركات الصغيرة يواجهون أمامهم شهورًا لا يمكن التنبؤ بتطوراتها ولا يعرفون كيفية تأتير الأحوال الاقتصادية المستقبلية ولا سياسات الحكومة على الشركات.

وقال 25% من الشركات التي شملها المسح، إن التضخم هو أكبر هاجس بالنسبة لها، بزيادة قدرها 4 نقاط عن النسبة المسجلة في مسح الشهر السابق.

وقال 33% من الشركات إنها سجلت زيادة في الإنفاق خلال يوليو، وهو ما يقل بمقدار 5 نقط عن يونيو الماضي، وأقل قراءة لها منذ أبريل 2021.