“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار واليورو ويخفض اليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.96 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.9475 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.50 كوبيك، ليبلغ 96.6852 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 11.8576 روبلاً.

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