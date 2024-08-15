شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن في السعودية خلال شهر.. وارتفاع «الطازج المحلي» والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدجاج في السعودية

سعر الأسماك

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدواجن في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما سجل سعر الدجاج الطازج المحلي ارتفاعا بنسبة طفيفة.وسجل سعر الدجاج المجمد المحلي 19.32 ريال في شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما ارتفع على أساس سنوي.بلغ سعر الدجاج المجمد المستورد في شهر يوليو الماضي، 19.14 ريال، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي.وسجل سعر فيليه صدور الدجاج الطازج 21.21 ريال منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي.واستقر سعر أفخاذ الدجاج الطازج على أساس شهري، بينما ارتفع سعر الدجاج الطازج المحلي بنسبة 0.1% على أساس شهري، مسجلا 17.89 ريال.وانخفض سعر الأسماك في شهر يوليو الماضي، بينما سجل سعر الروبيان المقشر ارتفاعا على أساس شهري، ليصل إلى 76.49 ريال للكيلو.وتراجع سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 1.6% على أساس شهري، مسجلا 52.95 ريال للكيلو جرام، فيما انخفض بنسبة 2.8% على أساس سنوي.وانخفض سعر السمك الطازج الكنعد بنسبة 0.8% ، و1.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 64.23 ريال للكيلو جرام.