شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة وصيد الأسماك يسجل أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2024، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2024.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.677 مليون مشتغل (4.810مليون ذكور ، 867 ألف إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.384 مليون مشتغل (3.673 مليون ذكور ، 711 ألف إناث) بنسبة 14.9٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 3.980 مليون مشتغل (3.938 مليون ذكور ، 42 ألف إناث) بنسبة 13.6٪ من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.842 مليون مشتغل (3.483مليون ذكور، 359 ألف إناث) بنسبة 13.1٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط النقـل والتـخزين 2.697 مليون مشتـغل (2.678مليـون ذكور ، 19 ألف إناث) بنسبة 9.2٪ من إجمالي المشتغلين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل البطالة إلى 6.5٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

وأن تقدير حجم قوة العمل سجل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.1٪.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد .