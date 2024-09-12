شكرا لقرائتكم خبر ضمت 14 متدربة.. مركز "إيليت شيفز" يخرج الدفعة الأولى من برنامج "رواد الطهاة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز نخبة الطهاة "إيليت شيف" حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "رواد الطهاة"، التي ضمت 14 متدربة تعلمْن فنون الطهي، وذلك بدعم من الصندوق الثقافي لتدريب 36 متدربًا خلال مدة البرنامج.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز "إيليت شيفز" عبدالرحمن الحضيف: "إن فكرة برنامج رواد الطهاة تقوم على التدريب على فنون الطهي لمدة 60 ساعة، وكذلك التدريب على ريادة الأعمال في مجال الأطعمة والمشروبات لمدة 60 ساعة أخرى، ثم تدريب ميداني لمدة شهر في أحد فنادق الخمس نجوم في الرياض. يتم الآن تدريب الدفعة الثانية من البرنامج، وقريبًا بإذن الله سيتم الإعلان عن التسجيل للدفعة الثالثة".

من جانبه، أوضح الشيف التنفيذي باسل الشمري، المشرف العام على البرنامج، أن الحفل يعبر عن قصة نجاح لشابات كان لديهن شغف وحلم وطموح ليصبحن طاهيات مؤهلات، وقد تحققت طموحاتهن وتخرجن اليوم، ثم سيكملن تحقيق أحلامهن بإذن الله تعالى.

من جهتها، أعربت أريج الجحف، إحدى خريجات برنامج "رواد الطهاة"، عن فخرها وامتنانها بالتخرج من البرنامج قائلة: "لقد كانت هذه الرحلة التدريبية مليئة بالتحديات والفرص، وقد تعلمت الكثير عن فنون الطهي وريادة الأعمال. الآن، أشعر بأنني جاهزة لتحقيق المزيد في مجال الطهي، وأطمح إلى تطوير وصفات خاصة تعكس التراث السعودي الغني، وأتطلع لتقديمها للسوق المحلي والعالمي"

وأعربت نورة مدني، إحدى خريجات برنامج 'رواد الطهاة'، عن سعادتها بتجربة التدريب، قائلة: 'كانت التجربة شاملة منذ بداية التعليم العملي والنظري في المركز، وصولًا إلى التدريب الميداني في فندق الريتز كارلتون. تعلمت الكثير واستفدت من كل لحظة قضيتها في البرنامج. الآن، أشعر بثقة أكبر بعد إتقاني أساسيات فنون الطهي، وأتطلع لاستثمار ما تعلمته في مسيرتي المهنية'."

من ناحيتها، عبرت رغد السليمان عن فرحتها الغامرة بالتخرج ضمن برنامج "رواد الطهاة"، وقالت: "أكثر الأشياء روعة أن حلمي تحقق على أرض الواقع، فقد كنت أتمنى تعلم فنون الطهي، وكنت أقتصر على التعلم الذاتي في البيت، ولكن الحلم صار واقعًا حقيقيًا بعد أن تعلمت في البرنامج وتدربت على يد شيف محترف".

بدورها، قالت الخريجة أماني شراحيلي: "أشعر بأنني تطورت كثيرًا من خلال خوض تجربة التعلم في برنامج 'رواد الطهاة'، وأتطلع لتحقيق خطوة أكبر في مجال الطهي".

يشار إلى أن أسماء الخريجات في الدفعة الأولى من برنامج "رواد الطهاة" هن: أريج أحمد الجحف، وحصة العامر، وهدى محمود خان، ونوف عبدالمحسن العبدالرحمن، وأفنان خليل الحبشي، وأماني مفرح شراحيلي، ونسيبة محمد فلاته، ونورة أحمد مدني، وكفى احمد الدالي، ونورة عبدالرحمن، ورغد السلمان.

يُذكر أن مركز "إيليت شيفز" هو مركز متكامل يهدف إلى دعم وتطوير محترفي وهواة الطهي، ويقدم دورات متنوعة في فنون الطهي ويعمل كحاضنة للطهاة، مما يتيح لهم الفرصة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم. ويركز المركز بشكل خاص على تعزيز قيمة المطبخ السعودي وإبرازه من خلال تقديم فعاليات وبرامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تطوير الطهاة في هذا المجال ودعم وتشجيع الإبداع في إبراز المطبخ السعودي الغني والمساهمة في إظهار التراث السعودي وتلبية تطلعات السوق المحلية والعالمية.