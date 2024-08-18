شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد والأسلاك والكيابل الكهربائية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية