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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد والأسلاك والكيابل الكهربائية في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار حديد التسليح في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية، بينما انخفض نوع واحد من الخشب.
وذكرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) ارتفع بنسبة 0.7% إلى 3925.74 ريال، على أساس شهري.
وأشارت إلى أن سعر حديد التسليح (12 مم) ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2716.82 ريال للطن على أساس شهري، فيما ارتفع سعر حديد (14 مم) بالنسبة ذاتها إلى 2717.42 ريال للطن.
وارتفع سعر حديد تسليح (16 مم) بنسبة 1% على أساس شهري إلى 2715.7 ريال للطن، فيما ارتفع سعر حديد تسليح (18 مم) 0.9% إلى 2715.3 ريال للطن في يوليو الماضي.
وانخفض سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.4% و8.5% على التوالي إلى 52.88 ريال لـ(10 كجم).
وذكرت النشرة أن سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) بلغ في شهر يوليو الماضي، 1.73 ريال للمتر مرتفعا بنسبة 1.8% على أساس شهري.
وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) في يوليو الماضي على أساس شهري بنسبة 1.5%، إلى 2.68 ريال للمتر.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 63.63 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، فيما ارتفع سعر فئة الـ(50 مم) بنسبة 2.9% إلى 90 ريالا للمتر.
وأفادت بأن سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) سجل 128.78 ريال، مرتفعا بنسبة 2.4%، فيما سجل سعر فئة (95 مم) 177.38 ريال مرتفعا 0.9% على أساس شهري.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية فئة (120 مم) بنسبة 1.6% إلى 222.8 ريال، بينما ارتفع سعر فئة (300 مم) 0.6% إلى 536.27 ريال للمتر.
وسجل سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) 86.69 ريال لـ(5.8 م) مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو الماضي.
وسجل سعر خشب التيك الأفريقي 6143.57 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.2% ، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.9% غلى 3240.9 ريال.
وارتفع سعر الفحم في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 10.59 ريال للكيلو جرام.
وذكرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) ارتفع بنسبة 0.7% إلى 3925.74 ريال، على أساس شهري.
سعر الحديد في السعوديةأفادت بأن سعر حديد التسليح (8 مم) ارتفع بنسبة 0.9% إلى 2792.01 ريال للطن، فيما ارتفع سعر حديد (10 مم) 0.5% إلى 2834.76 ريال للطن.
وأشارت إلى أن سعر حديد التسليح (12 مم) ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2716.82 ريال للطن على أساس شهري، فيما ارتفع سعر حديد (14 مم) بالنسبة ذاتها إلى 2717.42 ريال للطن.
وارتفع سعر حديد تسليح (16 مم) بنسبة 1% على أساس شهري إلى 2715.7 ريال للطن، فيما ارتفع سعر حديد تسليح (18 مم) 0.9% إلى 2715.3 ريال للطن في يوليو الماضي.
وانخفض سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.4% و8.5% على التوالي إلى 52.88 ريال لـ(10 كجم).
سعر الأسلاك الكهربائيةوارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 2.6% غلى 1.2 ريال للمتر على أساس شهري،في يوليو الماضي.
وذكرت النشرة أن سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) بلغ في شهر يوليو الماضي، 1.73 ريال للمتر مرتفعا بنسبة 1.8% على أساس شهري.
وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) في يوليو الماضي على أساس شهري بنسبة 1.5%، إلى 2.68 ريال للمتر.
سعر الكيابل الكهربائيةوبلغ سعر الكيابل الكهربائية (10 مم)، 22.51 ريال للمتر مرتفعا بنسبة 1.5% على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) 2% إلى 48.99 ريال.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 63.63 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، فيما ارتفع سعر فئة الـ(50 مم) بنسبة 2.9% إلى 90 ريالا للمتر.
وأفادت بأن سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) سجل 128.78 ريال، مرتفعا بنسبة 2.4%، فيما سجل سعر فئة (95 مم) 177.38 ريال مرتفعا 0.9% على أساس شهري.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية فئة (120 مم) بنسبة 1.6% إلى 222.8 ريال، بينما ارتفع سعر فئة (300 مم) 0.6% إلى 536.27 ريال للمتر.
وسجل سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) 86.69 ريال لـ(5.8 م) مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو الماضي.
سعر الأخشاب في السعوديةوارتفع سعر الخشب التشيلي بنسبة 0.5% إلى 1537.58 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الخشب الروماني بنسبة 0.3% إلى 1530.62 ريال.
وسجل سعر خشب التيك الأفريقي 6143.57 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.2% ، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.9% غلى 3240.9 ريال.
وارتفع سعر الفحم في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 10.59 ريال للكيلو جرام.