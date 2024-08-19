شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 135 مليون دولار.. "الإسلامي للتنمية" يمول مشروع مجمع سد أعالي عطبرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد، تمويلًا لمشروع مجمع سد أعالي عطبرة شرق السودان، بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار، بهدف دعم البنية الأساسية للمياه والطاقة في شرق السودان.

وأوضح البنك الإسلامي أن مشروع مجمع سد أعالي عطبرة، يشكل ثورة في استدامة موارد المياه والطاقة، إذ يعمل على حشد 3.6 مليار متر مكعب من المياه، وتوليد 320 ميجاواط من الطاقة المتجددة في محطة كهرباء "روميلا".

إلى جانب توفير المياه النظيفة شرق السودان وفي المنطقة المستهدفة.

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يضع معيارًا جديدًا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة البنية التحتية لموارد المياه والطاقة.

كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى سعي المشروع إلى استدامة التنمية بمنطقة شرق السودان.