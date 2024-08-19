شكرا لقرائتكم خبر عن "مواد البناء" يتصدر قطاعات البورصة الصاعدة بجلسة الأحد بنسبة 6.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 6.3%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 2.8%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، وزادت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%