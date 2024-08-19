شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الموانئ المصرية ترتفع إلى 3 مليار و806 مليون دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

حقق إجمالي الصادرات المصرية عن طريق الموانئ ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي الصادرات عبر الموانئ نحو 3 مليار و806 مليون دولار في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 3 مليار و793 مليون دولار في نفس الشهر العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليون و819 ألف دولار.

وجاء توزيع الصادرات بين عدة موانئ رئيسية، ضمت كلا من ميناء بورسعيد وبلغت قيمة الصادرات المصرية من خلاله نحو 213 مليون و768 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 199 مليون و76 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 14 مليون و692 ألف دولار، يليها صادرات ميناء العريش وبلغت قيمتها نحو 99 مليون و559 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 82 مليون و384 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 17 مليون و175 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات الموانئ أيضا كلا من المطارات وارتفعت قيمتها إلى مستوى 806 مليون و427 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 568 مليون و309 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 238 مليون و118 ألف دولار، وفى المقابل تراجعت قيمة الصادرات بميناء الإسكندرية وبلغت قيمتها نحو مليار و123 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و214 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع 90 مليون و374 ألف دولار.