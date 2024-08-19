شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لواردات مصر من الصين فى 5 أشهر وتتجاوز 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر الإجمالي من الصين سجلت ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الجاري وحتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من الصين بقيمة 5 مليار و237 مليون و859 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، بينما كانت نحو 5 مليار و237 مليون و416 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 443 ألف دولار فقط.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات الآلات والأجهزة الكهربائية سجلت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو مليار و303 ملايين دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 929 مليونا و419 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 373 مليونا و735 ألف دولار، يليها واردات مصر من منتجات كيماوية عضوية وبلغت قيمتها نحو 343 مليونا و788 ألف دولار في الفترة المذكورة العام الجاري، مقابل 315 مليونا و373 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 28 مليونا و415 ألف دولار.