استقرار أسعار الذهب عند 2501.19 دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2501.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، في المقابل ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2540 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 % إلى 28.94 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 % إلى 953.06 دولارات للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.8 % إلى 943.46 دولارا للأوقية.

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