شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«طبية» توقع عقدا بقيمة 87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العالمية القابضة (طبية) توقيع إحدى شركة لوازم الدولية التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، عقدا مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة 87 مليون ريال، والخاص بالمنافسة رقم NPT0019/22 وموضوعه تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري.
وأضافت أن مدة العقد 365 يوما تبدأ من 10 يوليو 2024.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 14 مايو الماضي، ترسية عقد باسم شركة لوازم الدولية الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" بقيمة 87.0 مليون ريال سعودي مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وأفادت بأن الأثر المالي سيظهر على نتائج السنة المالية في النصف الثاني للعام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة 87 مليون ريال، والخاص بالمنافسة رقم NPT0019/22 وموضوعه تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري.
وأضافت أن مدة العقد 365 يوما تبدأ من 10 يوليو 2024.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 14 مايو الماضي، ترسية عقد باسم شركة لوازم الدولية الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" بقيمة 87.0 مليون ريال سعودي مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وأفادت بأن الأثر المالي سيظهر على نتائج السنة المالية في النصف الثاني للعام 2024.