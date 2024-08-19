شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الأسمنت وارتفاع الخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الخرسانة باستثاء فئة واحدة فقط. أسعار الأسمنت في السعودية بحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأبيض انخفاضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو الماضي، مسجلا 38.06 ريال (50 كجم).

وارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.2% على أساس شهري، في يوليو الماضي، إلى 15.8 ريال لـ(50 كجم). أسعار الخرسانة في السعودية انخفض سعر الخرسانة (مقاوم 350) بنسبة 0.1% على أساس شهري، مسجلا 219.18 ريال للمتر المكعب.

وارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 250) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 199.95 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 350) ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 208.8 ريال للمتر المكعب، بينما سجل سعر الخرسانة (عادي 250) ارتفاع بنسبة 0.5% إلى 190.51 ريال للمتر المكعب.

وذكرت النشرة أن سعر الجبس الوطني ارتفع بنسبة 0.9% إلى 15.58 ريال لـ(40 كجم)، بينما انخفض سعر الرمل الأبيض بنسبة 2.7% إلى 68.22 ريال للمتر المكعب.

وأفادت بأن سعر المخلوط (رمل وبحص) ارتفع بنسبة 0.9% إلى 49.71 ريال، بينما ارتفع الرمل الأحمر 0.3% إلى 31.9 ريال