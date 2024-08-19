شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الأسمنت وارتفاع الخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الخرسانة باستثاء فئة واحدة فقط.
وارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.2% على أساس شهري، في يوليو الماضي، إلى 15.8 ريال لـ(50 كجم).
وارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 250) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 199.95 ريال للمتر المكعب.
وسجل سعر الخرسانة (عادي 350) ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 208.8 ريال للمتر المكعب، بينما سجل سعر الخرسانة (عادي 250) ارتفاع بنسبة 0.5% إلى 190.51 ريال للمتر المكعب.
وذكرت النشرة أن سعر الجبس الوطني ارتفع بنسبة 0.9% إلى 15.58 ريال لـ(40 كجم)، بينما انخفض سعر الرمل الأبيض بنسبة 2.7% إلى 68.22 ريال للمتر المكعب.
وأفادت بأن سعر المخلوط (رمل وبحص) ارتفع بنسبة 0.9% إلى 49.71 ريال، بينما ارتفع الرمل الأحمر 0.3% إلى 31.9 ريال
أسعار الأسمنت في السعوديةبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأبيض انخفاضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو الماضي، مسجلا 38.06 ريال (50 كجم).
وارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.2% على أساس شهري، في يوليو الماضي، إلى 15.8 ريال لـ(50 كجم).
أسعار الخرسانة في السعوديةانخفض سعر الخرسانة (مقاوم 350) بنسبة 0.1% على أساس شهري، مسجلا 219.18 ريال للمتر المكعب.
وارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 250) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 199.95 ريال للمتر المكعب.
وسجل سعر الخرسانة (عادي 350) ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 208.8 ريال للمتر المكعب، بينما سجل سعر الخرسانة (عادي 250) ارتفاع بنسبة 0.5% إلى 190.51 ريال للمتر المكعب.
وذكرت النشرة أن سعر الجبس الوطني ارتفع بنسبة 0.9% إلى 15.58 ريال لـ(40 كجم)، بينما انخفض سعر الرمل الأبيض بنسبة 2.7% إلى 68.22 ريال للمتر المكعب.
وأفادت بأن سعر المخلوط (رمل وبحص) ارتفع بنسبة 0.9% إلى 49.71 ريال، بينما ارتفع الرمل الأحمر 0.3% إلى 31.9 ريال