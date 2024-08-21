شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 11 – 17 أغسطس 2024م, 204.274.000 عملية، بقيمة 13.568.097.000 ريال، مقابل 13.093.782.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.338.000 بقيمة 931.595.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.606.000 بقيمة 332.513.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 232.000 بقيمة 1.011.702.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.134.000 بقيمة 196.900.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.997.000 بقيمة 879.343.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.403.000 بقيمة 744.390.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.247.000 بقيمة 277.052.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 764.000 بقيمة 267.059.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.072.000 بقيمة 75.706.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 183.000 بقيمة 209.936.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.792.000 بقيمة 1.472.747.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.499.000 بقيمة 318.197.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 58.870.000 بقيمة 1.870.199.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46.242.000 بقيمة 1.737.181.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.509.000 بقيمة 104.956.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.808.000 بقيمة 779.770.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 34.577.000 بقيمة 2.357.851.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 62.807.000 بقيمة 4.626.070.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.428.000 بقيمة 544.360.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.509.000 بقيمة 535.487.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.566.000 بقيمة 252.746.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.637.000 بقيمة 199.937.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.691.000 بقيمة 212.003.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.600.000 بقيمة 304.858.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.139.000 بقيمة 401.869.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.219.000 بقيمة 665.007.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.700.000 بقيمة 1.874.238.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 71.978.000 بقيمة 3.951.524.000 ريال.

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