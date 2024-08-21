شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بروڤن العربية تكشف عن هوية جديدة لعلامتها التجارية وتفتتح مكتبًا جديدًا في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت بروڤن العربية، الشركة القابضة في السعودية والمختصة بتوفير الحلول الشاملة ، عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية التي تبرز التزامها بتوفير الحلول والخدمات المتطورة لعملائها.

وترسّخ الهوية الجديدة تطلعات الشركة الرامية إلى تعزيز عروضها وتحسين قدراتها، بما يضمن بقاءها في صدارة الابتكار والريادة بالقطاع.

في تعليقه على الأمر قال زيد المشاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة بروڤن العربية: “نفتخر بتسليط الضوء على النمو الملموس الذي حققه عملاؤنا في المنطقة والعالم، والذي كان مصدر إلهام لنا لتحقيق مزيد من التطور. كما إن التوسع في فريق عملنا والكشف عن هوية علامتنا الجديدة يؤكدان التقدم الكبير الذي حققناه على مدى السنوات، ويمثل شهادة على عملنا الدؤوب والرؤية الحكيمة لتقديم الحلول النوعيّة لعملائنا. نحرص في بروڤن العربية على ترسيخ الثقافة القائمة على قيمنا المتينة، ومواصلة الارتقاء بمكان العمل لنخدم فريقنا وعملاءنا بشكل أفضل في مساحة جديدة تجسد التزامنا تجاه تلك المبادئ ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل.”

وترتكز الهوية الجديدة لشركة بروڤن العربية على شعار متميز مستوحى من الرغبة بابتكار هوية بصرية تجمع بين اللغتين العربية والإنجليزي بشكل سلس، وتمتاز بالتصميم العصري الأنيق الذي يعكس التفكير المستقبلي للشركة. أما دمج اللغة العربية فيبرز التزام الشركة تجاه الشمول والاعتزاز بجذورها الثقافية، مؤكدًا على نطاقها العالمي واحترافيتها في العمل باللغتين.

كما يتضمن تجديد العلامة التجارية افتتاح مكتب جديد بمساحة أكبر في الرياض ليتناسب مع خطط التوسع والنمو المستقبلي. يمتاز المكتب بمخططه المفتوح الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد الفريق، ما ينسجم مع التزام الشركة بالشفافية والوحدة.

ومن خلال دمج عناصر التصميم المذكورة، تهدف بروڤن العربية إلى إيجاد بيئة عمل لا تقتصر على تعزيز الإنتاجية بل تشجع شعور الانتماء والرفاه لدى الموظفين. كما تجسّد العلامة الجديدة التزام الشركة تجاه التميّز والابتكار ورضا العملاء.

من جانبه قال نايف العتيبي، عضو مجلس إدارة شركة بروڤن العربية: “تعكس هويتنا الجديدة جوهر علامتنا وقيمنا وتشير إلى خططنا وطموحاتنا المستقبلية، وهي خطوة جريئة تؤكد على التزامنا الدائم بالنمو والابتكار والتميّز في كل ما نقوم به.”

تأسست بروڤن العربية عام 2008 وحققت نموًا استثنائيًا عبر مجموعة من الشركات المتنوعة التي تعمل في قطاعات متعددة. تضم الشركات التابعة لها كلًا من بروڤن كونسلت، و بروڤن سولوشن (وعلاماتها الفرعية بروڤن ريالتي وبروڤن روبوتكس)، وبروڤن، وبروڤن 360 وServhub وإيماكو.

من الجدير بالذكر أن هوية العلامة التجارية ستطبّق في كافة منصات الشركة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية. وتدعو بروڤن العربية جميع عملائها وشركائها وكافة المعنيين للانضمام إليها والاحتفاء بهذا الفصل الجديد من مسيرتها المتواصلة للنمو والابتكار.

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