شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سعر الحديد يمحي 100 مليار دولار من قيمة شركات التعدين الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوياتها في عامين بسبب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث ألقت الأزمة المستمرة في قطاع العقارات بالصين بظلالها على أسواق السلع الأخرى في العالم، وكان من آثار الأزمة إضعاف الطلب على الصلب بشكل كبير ما يجعل هذا الانخفاض الحاد يشكل تهديدًا كبيرًا لأرباح أكبر شركات التعدين في العالم، وفق ما ذكر موقع شاير كافي الأسترالي. تراجع أسعار الحديد الخام انخفض سعر خام الحديد بأكثر من الثلث منذ بداية العام الجاري 2024 ما أدى إلى محو ما يقرب من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركات تعدين خام الحديد "الأربعة الكبار" في السوق الدولي وهي: "بي إتش بي" و"ريو تينتو" و"فالي" و"فورتيسكو".

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يبلغ السعر الحالي لخام الحديد المسلم إلى تشينجداو 92.2 دولارًا للطن وهو أدنى مستوى سعري منذ نوفمبر 2022 وأقل من عتبة 100 دولار للطن التي تشير إلى إنتاج مرتفع التكلفة وغير مربح، وفقًا لبيانات شركة "أرجوس". قلق أسواق السلع وقال فيفيك دار مدير أبحاث التعدين والطاقة في بنك "كومنولث": "إن الأسواق تشعر بالقلق من أن أسعار خام الحديد قد تظل أقل من 100 دولار للطن في الأمد القريب".

حذر هو وانجمينج رئيس شركة "باوو ستيل" التي تعد أكبر منتج للصلب في العالم، من أن قطاع الصلب في أزمة ويواجه تباطؤا "أطول وأشد" من انكماشات السوق بين عامي 2008 و2015. مصدر الإيرادات الكبرى يشكل خام الحديد مصدراً حيوياً للإيرادات لشركات التعدين الكبرى مثل "بي إتش بي" و"ريو تينتو" حيث يوفر لها الاستقرار المالي اللازم لتحقيق عوائد قوية للمستثمرين ودعم النمو في السلع الأساسية الأخرى مثل النحاس والأسمدة. تراجع النحاس أيضاً ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار خام الحديد تفاقم بسبب انخفاض أسعار النحاس بنحو 20% منذ أعلى مستوياتها القياسية في مايو بسبب ضعف الطلب من الصين.

حتى وقت قريب، بدا العديد من المسؤولين في قطاع التعدين غير مهتمين بانخفاض الطلب في الصين. ما يقوله محللون وفي ضوء ذلك، يشير المحللون إلى أن شركات التعدين الكبرى من المرجح أن تتمكن من إدارة الإمدادات لمنع أسعار خام الحديد من الانخفاض بشكل كبير.

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وقد بدأت الشحنات من أستراليا والبرازيل في التباطؤ بالفعل حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاضًا حادًا. التأثير على شركات التعدين وقال بوب براكيت محلل التعدين في "بيرنشتاين": "خام الحديد صناعة منظمة بشكل جيد وتسيطر شركات التعدين العالمية الكبرى على سلاسل التوريد ولهذا فشركات التعدين ستبطئ الإنتاج".

تعمل مصانع الصلب الصينية حاليًا بهامش ربح سلبي بسبب وفرة المعادن المستخدمة في البناء مما اضطرها إلى خفض الإنتاج لمحاولة رفع الأسعار والبقاء.

أنتجت شركتا بي إتش بي وفاليو كميات قياسية من خام الحديد في النصف الأول من عام 2024 كما نمت مخزونات السلعة في الموانئ الصينية بنسبة 28% إلى 150.4 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لشركة "ستيل هوم".

وقال شيشرون ماشادو مدير الأصول في شركة الاستشارات "وود ماكنزي" :"إن الضغوط النزولية على أسعار خام الحديد من المتوقع أن تضغط على الأرباح وتوزيعات الأرباح لدى شركات التعدين لكن المنتجين في الصين وماليزيا وجنوب أفريقيا والشركات الأصغر حجماً سوف يتضررون بشدة".

وأضاف أن هؤلاء المنتجين "هم أول من سيشعر بالضربة ومن المرجح أن يخرجوا من السوق إذا استمرت الأسعار في الانخفاض". توقعات الحديد والصلب العام المقبل بينما قالت شينينج ياو مديرة أبحاث أسواق الصلب في شركة "إس إم إم" ومقرها شنجهاي :"إنه نظراً للفارق الزمني بين عمليات شراء الأراضي والبناء فمن الصعب التنبؤ بأي تحسن في الطلب على الصلب من قطاع العقارات في الأشهر الاثني عشر المقبلة".

وحذرت من أن "العديد من مصانع الصلب سوف تضطر إلى خفض الإنتاج حتى تصل الصناعة إلى توازن أكثر إحكاماً" مضيفة: "نعتقد أن هناك مجالاً لا يزال قائماً لهبوط أسعار خام الحديد إلى 90 دولاراً للطن".