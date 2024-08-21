تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3455 جنيها للبيع و 3435 جنيها للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات.

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3948.5 جنيه للبيع و 3925.75 جنيه للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 11.5 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2961.5 جنيه للبيع 2944.25 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 8.5 جنيه.

وسجلت الأونصة حوالي 2501.92 دولار للبيع 2501.65 دولار للشراء، بانخفاض حوالي 0.16 دولار.