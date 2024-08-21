شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

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تراجع مخزون النفط

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر، رغم تراجع مخزونات النفط الأمريكي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع اليوم بأكثر من 2% إلى اقل من 72 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع في وقت سابق من اليوم إلى أقل مستوياته منذ 5 فبراير الماضي.وأدى التداول المدفوع بالزخم القوي في الأسواق على زيادة كبيرة في عمليات البيع، ما تسبب في تراجع السعر بأكثر من 5% خلال الأيام الثلاثة الماضية.وفي وقت سابق من التعاملات ارتفعت الأسعار بعد إعلان معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 65ر4 مليون برميل ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير الماضي.كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 16 أغسطس الحالي بمقدار 6ر4 مليون برميل، بعد ارتفاعه بمقدار 4ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 8ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي.ومع التراجع الأكثر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 426 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.وفي حين تشير انخفاضات المخزون إلى نقص المعروض في السوق المادية، فإن البيانات لم تخفف المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين.