شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملاتها يوم الأربعاء على ارتفاع.

وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.15% أو بما يعادل 55 نقطة إلى 40890 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.4% أو بما يعادل 23 نقطة إلى 5620 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.55% أو بما يعادل 102 نقطة إلى 17918 نقطة.