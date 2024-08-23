شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و463 مليون دولار صادرات مصر إلى السعودية فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية إلى مليار و463 مليون دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو مليار و171 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 291 مليونا و827 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات مصر من نحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها نحو 245 مليونا و705 آلاف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 119 مليونا و500 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 126 مليونا و205 آلاف دولار، يليها صادرات الأجهزة الكهربائية وبلغت قيمتها نحو 126 مليونا و281 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 78 مليونا و597 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 47 مليونا و684 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الفواكه وبلغت قيمتها 142 مليونا و538 ألف دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 119 مليونا و533 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2023، بزيادة بلغت 23 مليون دولار.