شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب غريب.. وقف تشغيل أكبر مصفاة نفط في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أورلين للنفط اليوم الخميس تعثر مصفاة تكرير في جمهورية التشيك في تسليم كميات الوقود والمنتجات الكيماوية المتعاقد عليها، نتيجة وقف تشغيلها بعد اكتشاف وجود قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في موقع المصفاة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة أورلين القول إن مصفاة ليتفينوف، وهي المصفاة الأكبر في جمهورية التشيك ستظل متوقفة عن العمل حتى إشعار آخر.

وتوجد مصفاة ليتفينوف في شمال غرب التشيك بالقرب من الحدود مع شرق ألمانيا.

أقرب مصفاة

في الوقت نفسه، فإن أقرب مصفاة منها هي مصفاة ليونا التابعة لشركة توتال إنيرجيز الفرنسية ستدخل عمليات صيانة خلال الأسبوع المقبل.

وتوجد المصفاة الثانية في التشيك وهي كرالوبي في شمال العاصمة براغ.

القوة القهرية

وكانت قطاعات الكيماويات في مصفاة ليتفينوف قد توقفت عن العمل بسبب القوة القهرية نتيجة نقص إمدادات مستلزمات الإنتاج.

ويُعد إعلان الشركة توقفها عن العمل بسبب القوة القهرية خطوة قانونية تجنبها تحمل أي تعويضات بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، على أساس أن تخلفها عن الوفاء جاء لأسباب خارجة عن سيطرتها.

وكانت المصفاة عادت إلى العمل في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بعد توقفها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عنها في منتصف الشهر الحالي.