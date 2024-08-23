شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع 4 شهور.. ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس، ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لتنهي 4 أشهر من التراجع.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، زادت المبيعات خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 95ر3 مليون مسكن سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 1ر5% خلال يونيو الماضي إلى ما يعادل 9ر3 مليون مسكن سنويًا وفقًا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1% إلى ما يعادل 93ر3 مليون مسكن سنويًا خلال الشهر الماضي، مقابل 89ر3 مليون مسكن في الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية.

مبيعات ضعيفة

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى الاتحاد: "رغم الارتفاع الطفيف، ما زالت مبيعات المساكن ضعيفة، لكن المستهلكين يرون بالتأكيد المزيد من الخيارات مع تراجع تكلفة شراء المنزل نتيجة انخفاض أسعار الفائدة".



وأشار تقرير الاتحاد إلى أن تراجع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1 إلى 6ر422 ألف دولار للوحدة، مقابل 9ر426 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

المعروض في سوق المساكن

في الوقت نفسه بلغ المعروض في سوق المساكن خلال الشهر الماضي 33ر1 مليون وحدة، بارتفاع نسبته 8ر0% عن الشهر السابق إذ كان 32ر1 مليون وحدة، لكنه يزيد بنسبة 3ر108ر19 عنه في يوليو من العام الماضي عندما كان 11ر1 مليون وحدة.

ويكفي المعروض حاليًا لتغطية طلبات الشراء لمدة 4 أشهر في ضوء معدلات المبيعات الراهنة، في حين كان في يونيو يكفي لتغطية مشتريات 1ر4 شهرًا، وفي يوليو من العام الماضي 3ر3 شهرًا.