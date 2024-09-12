البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للسياحة بمشاركة 60 فنانًا تشكيليًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، المعروف بـ "البيت الروسي"، باليوم العالمي للسياحة، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، في فعالية تحت عنوان "السياحة والسلام" اليوم الخميس.

تضمنت الفعالية افتتاح معرض للوحات الفنية لفناني الإسكندرية، وعروض أفلام تسجيلية تحت عنوان "موبايل سينما" تركز على الحرف والأماكن التراثية، وانتهت الأمسية بعروض فنية لفرقة "الحب والسلام".

افتتح المعرض "أرسيني ماتيوشينكو"، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، والدكتورة آمال العرجاوي، مدير مكاتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية. ضم المعرض 37 لوحة فنية وصور فوتوغرافية وفسيفساء، وشارك فيه 60 فنانًا من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة وفناني الإسكندرية.

عبّر الفنانون المشاركون في لوحاتهم عن مفهوم السلام، وشهد المعرض حضور المهندس حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين.

وأكد "أرسيني ماتيوشينكو" على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات الفنية والثقافية في تنشيط السياحة في مصر وروسيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين التي تمتد عبر تاريخ مشترك طويل. كما أشار إلى دور هذه الفعاليات في تعريف الشباب المصري بالثقافة الروسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمال العرجاوي أن احتفالية اليوم العالمي للسياحة شملت أيضًا عرض أفلام وثائقية بعنوان "موبايل سينما" عن الحرف التراثية، قام بإعدادها فنانون من محافظتي الإسكندرية وبني سويف، تلاها حفل لفرقة "الحب والسلام".