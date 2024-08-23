مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.99 نقاط ليقفل عند مستوى 12194.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 325 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات هرفي للأغذية، وتشب، وتكافل الراجحي، والمملكة، ومدينة المعرفة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بروج للتأمين، وريدان، وعطاء، وأيان، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.82% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأول، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 618.03 نقطة ليقفل عند مستوى 26578.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 224 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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