أكاديمية الشركة السعودية للقهوة تقدم تجربة تعليمية لأكثر من ألف مزارع من خلال برنامجها التدريبي “أفضل الممارسات الزراعية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت أكاديمية الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، البرنامج التدريبي “أفضل الممارسات الزراعية”، الذي استمر لمدة ستة أيام، في مناطق عسير وجازان والباحة.

واختارت الأكاديمية منطقة عسير كموقع لهذا البرنامج الذي اختتمت فعالياته اليوم، في محافظة رجال ألمع، نظراً لتاريخ المنطقة العريق في زراعة القهوة، التي تحتوي على أكثر من 40 ألف شجرة “بُن” في 300 مزرعة بمنطقة عسير، وكذلك لما تتمتع به من بيئة مناسبة لزراعة أنواع مميزة من البُن.

وهدف البرنامج إلى تزويد المزارعين بالمهارات المتقدمة اللازمة لزراعة “البُن” وتجفيفه، تحت إشراف خبراء معترف بهم دوليّاً، وتعزيز إنتاجية وصناعة القهوة المحلية، إلى جانب إيجاد مستقبل مستدام لمزارع البُن، وتقديم تجارب علمية وعملية تسهم في رفع مستوى الوعي الزراعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المزارعين والمشاركين.

وتضمّن البرنامج التدريبي الذي شارك فيه أكثر من ألف مزارع ومهتم، على تنظيم وإقامة ورش عمل نظرية و عملية، تحت إشراف عدد من المختصين والخبراء الدوليين. وتشمل: إدارة مشاتل البن، وإعداد الحقول، والإشراف على أشجار الظل، واستخدام أحدث تقنيات التسميد العصرية والعناية بالمزارع، إضافة إلى عرض لأنواع البن والمحاصيل، حيث تسعى أكاديمية القهوة من خلال تنظيم هذه الورش إلى تقديم تجربة تعليمية غنية تسهم في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين، ورفع مستوى الوعي بأهمية التبادل المعرفي في هذا المجال.

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