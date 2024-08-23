الدولار يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في عامين

الشارقة - اميمة ياسر - انخفض مؤشر الدولار في السوق العالمي الآن 0.59% عند مستوى 100.797 لأدنى مستويات في عامين.

ويأتي الانخفاض بعد تصريحات رئيس الفيدرالي التي أعطت آمال قوية للسوق بخفض الفائدة خلال العام الجاري أكثر من مرة.

تصريحات جيروم باول عن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة جاء بسبب الضعف الذي انتاب الاقتصاد وسوق العمل على وجه الخصوص من الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 5% حالياً.

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، حيث تعثر الارتداد من أدنى مستوياته في سبعة أشهر.