شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة موسكو اليوم الجمعة على ترجع بواقع 63.17 نقطة، وذلك بنسبة 2.32%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2662.58 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بالإقفال السابق ليصل إلى 915.68 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2662.58 نقطة.
مؤشرات بورصة موسكووأنهى مؤشر أيضا على تراجع RTS بمقدار 24.93 نقطة، أي بنسبة 2.56%.
وجاء هذا مقارنة بالإقفال السابق ليصل إلى 915.68 نقطة.