شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة موسكو اليوم الجمعة على ترجع بواقع 63.17 نقطة، وذلك بنسبة 2.32%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2662.58 نقطة. مؤشرات بورصة موسكو وأنهى مؤشر أيضا على تراجع RTS بمقدار 24.93 نقطة، أي بنسبة 2.56%.

وجاء هذا مقارنة بالإقفال السابق ليصل إلى 915.68 نقطة.