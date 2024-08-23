الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة موسكو اليوم الجمعة على ترجع بواقع 63.17 نقطة، وذلك بنسبة 2.32%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2662.58 نقطة.

مؤشرات بورصة موسكو

وأنهى مؤشر أيضا على تراجع RTS بمقدار 24.93 نقطة، أي بنسبة 2.56%.
وجاء هذا مقارنة بالإقفال السابق ليصل إلى 915.68 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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