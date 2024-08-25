شكرا لقرائتكم خبر عن 473 جيجاوات قدرات مضافة من الطاقة المتجددة مزيج الطاقة العالمي 2023 والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك " أن إجمالي القدرات المضافة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة العالمي بلغ نحو 473 جيجاوات في عام 2023، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث استحوذت الطاقة الشمسية على نسبة %73 من هذا النمو.



وتابع التقرير، حيث شهدت الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة معظمها على الأسطح) للأنظمة السكنية والتجارية نمواً قياسياً في العديد من الدول العالم - بما في ذلك أستراليا وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.



وأضاف التقرير،تركزت القدرات الجديدة المضافة في كل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب، لتشكل معاً 83% من الإجمالي، وقد حققت الصين تطوراً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث أن نسبة 85% من طاقتها المضافة كانت من مصادر متجددة، مدفوعة بانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، فضلاً عن سياساتها الداعمة في مجالي الطاقة والصناعة في الأعوام الأخيرة.