شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، ثالث أسبوع في شهر أغسطس، بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم " البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 303.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 957 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 43.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 904.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 158 مليون ورقة، وقيمة تداول 794.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 619.6 مليون جنيه، ثم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول 11.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 585 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 19.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 561.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 72.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 501.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بحجم تداول بلغ 10.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 498.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 30141.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 6900.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9881.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 36612.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 7260.65 نقطة.