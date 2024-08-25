شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 154 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12262 نقطة، وبتداولات بلغت 7.950 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 297.923 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.163 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 154 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 72، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، إس تي سي، والإعادة السعودية، وساسكو، ومجموعة صافولا، والرياض ريت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وريدان، ومياهنا، وبدجت السعودية، وبوبا العربية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 26690 نقطة، وبتداولات بلغت 44.033 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.086 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.737 مليار ريال.وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.