الاقتصاد

الثلاثاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الثروة البشرية» في «نمو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة الثروة البشرية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 23/02/1446هـ الموافق 27/08/2024م برمز تداول 9606 وبالرمز الدولي SA16402KM313.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الثروة البشرية، هذا اليوم الأحد 21/02/1446هـ الموافق 25/08/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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