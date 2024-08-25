شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الثروة البشرية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الثروة البشرية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 23/02/1446هـ الموافق 27/08/2024م برمز تداول 9606 وبالرمز الدولي SA16402KM313.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الثروة البشرية، هذا اليوم الأحد 21/02/1446هـ الموافق 25/08/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الثروة البشرية، هذا اليوم الأحد 21/02/1446هـ الموافق 25/08/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.