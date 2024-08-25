شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات دين حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات دين حكومية، وذلك بعد الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

وأضافت أن التغيرات هي: إلغاء إدراج الإصدار رقم 7-08-2017 (رمز تداول: 5247) بقيمة إجمالية تبلغ 187,870,000 ريال لانتهاء أجله.

وأشارت إلى ذلك بنهاية عمل هذا اليوم.

