الاقتصاد

«تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات دين حكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات دين حكومية، وذلك بعد الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
وأضافت أن التغيرات هي: إلغاء إدراج الإصدار رقم 7-08-2017 (رمز تداول: 5247) بقيمة إجمالية تبلغ 187,870,000 ريال لانتهاء أجله.
وأشارت إلى ذلك بنهاية عمل هذا اليوم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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