شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مستشار مالي لإدارة انتقال «إدارات» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.