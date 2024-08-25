شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مستشار مالي لإدارة انتقال «إدارات» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عينت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) شركة يقين المالية (يقين كابيتال) كمستشار مالي لإدارة ملف طلب انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 أبريل الماضي، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.
وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 أبريل الماضي، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.
وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.