شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «منزل الورق» إلى 6.9 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة منزل الورق في النصف الأول من 2024 بنسبة 19.4% إلى 6.9 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بسبب انخفاض سعر بيع الطن من المنتجات الورقية أدى ذلك إلى انخفاض صافي الأرباح.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بسبب انخفاض سعر بيع الطن من المنتجات الورقية أدى ذلك إلى انخفاض صافي الأرباح.