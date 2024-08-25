الاقتصاد

انخفاض أرباح «منزل الورق» إلى 6.9 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة منزل الورق في النصف الأول من 2024 بنسبة 19.4% إلى 6.9 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، فإن بسبب انخفاض سعر بيع الطن من المنتجات الورقية أدى ذلك إلى انخفاض صافي الأرباح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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