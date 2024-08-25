شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «منزل الورق» إلى 6.9 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة منزل الورق في النصف الأول من 2024 بنسبة 19.4% إلى 6.9 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بسبب انخفاض سعر بيع الطن من المنتجات الورقية أدى ذلك إلى انخفاض صافي الأرباح.