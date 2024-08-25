شعبة المخابز: تخفيض سعر رغيف العيش السياحي الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن تخفيض سعر رغيف الخبز السياحي حجم 80 جرامًا من السعر الحالي 150 قرشًا ليصل إلى 125 قرشًا بنفس الوزن ودون المساس بجودته.

وأوضح عبد الجواد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن ذلك يأتي بعد الانخفاض في أسعار طن القمح والدقيق بقيمة 200 جنيه

أن مبادرة وزير التموين ببيع الخبز السياحي حجم 80 جراماً بسعر 150 قرشاً وحجم 40 جرامًا بسعر 75 قرشًا، سارية المفعول حتى الآن ولم تتأثر بقرار رفع أسعار السولار الأخير.

كما طمأن سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين بأنه لا مساس بحجم أو سعر الرغيف المدعم 90 جرامًا والذي يباع بسعر 20 قرشًا.