تحذيرات من ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - حذر خبير مصري في الذهب من ارتفاع تاريخي في أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت في مصر، إن "الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء الذهب، فهو على موعد مع ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مع بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بعد أن تلقت الأسواق إشارة أكثر وضوحا الجمعة خلال خطاب جيروم باول في ندوة "جاكسون هول" للبنوك المركزية".

وأضاف أن "أسعار الذهب ارتفعت بقية 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 3465 جنيها، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2512 دولارا، بارتفاع أسبوعي قدره 4 دولارات، وبنسبة 0.2 %".