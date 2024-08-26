ارتفاع أسعار الذهب إلى 2516.09 دولاراً للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2516.09 دولاراً للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2551.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.90 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند962.65 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 959.43 دولاراً.

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