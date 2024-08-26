شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.72 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي عند 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.