شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف البريطانية تكشف تفاصيل تهم «القتل غير المتعمد» لمايك لينش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصحف البريطانية، اليوم الاثنين إن الادعاء العام الإيطالي فتح تحقيقاً رسمياً مع جيمس كاتفيلد ربان اليخت الفاخر الذي غرق قبالة صقلية الأسبوع الماضي في حادث أسفر عن مقتل مالك اليخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وستة آخرين.

وأوضحت صحيفة الإندبندنت إن كاتفيلد، وهو نيوزيلندي عمره 51 عاما، يخضع للتحقيق فيما يتعلق بالقتل غير العمد وغرق السفينة. ملابسات غرق مايك لينش صرح أمبروجيو كارتوسيو رئيس الادعاء في مدينة تيرميني إيميريسي إنه على الرغم من تعرض اليخت لظروف جوية مفاجئة للغاية فإنه من الممكن أن يكون هناك إهمال قد أفضى إلى القتل وغرق اليخت.

وقال المدعي العام الإيطالي إن غرق اليخت بسبب الإهمال. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المشتبه بهم.

وفي مؤتمر صحفي، سُئل المدعون العامون عن مسؤولية طاقم بايزي بالنظر إلى أن جميع أفراده باستثناء واحد نجوا.

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وقال ممثلو الادعاء إنهم "يركزون على هذا الجانب على وجه الخصوص".

ويريدون أنهم يعرفوا إلى أي مدى تم اكتشاف معرفتهم وإلى أي مدى تم تحذير جميع الأشخاص.

ويأتي هذا في الوقت الذي تدفقت فيه التعازي للتعزية في هانا لينش التي توفيت مع والدها على اليخت الفاخر.

قالت ساشا موراي المضيفة الرئيسية على اليخت "بايزيان" :أن "ما لم يره معظم الناس هو العلاقة القوية والعميقة والمحبة بشكل غير عادي التي كانت تربطها بوالديها". إعصار أدى للغرق قال مسؤولون إن السفينة الفاخرة " بايزيان " ضربها إعصار قبل أن تغرق على عمق 160 قدما في قاع البحر.

وتم إنقاذ 15 من بين 22 شخصاً كانوا على متنها، بما في ذلك زوجة لينش أنجيلا باكاريس وطفلة بريطانية عمرها عام واحد تدعى صوفيا، أنقذتها والدتها شارلوت جولونسكي من الغرق بحملها فوق رأسها في المياه، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ستاندرد البريطانية. لماذا خرج لينش في هذه الرحلة؟ من جانبها تناولت شبكة سكاي نيوز بريطانية، قصة المليادرير الراحل مايك لينش الذي توفي بعد غرق قاربه ومعه ابنته وآخرون، مشيرة إلى رحلة صعوده الكبير بعدما اختفى قبالة سواحل صقلية بعد غرق يخته.

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وأضافت أن لينش استقل القارب للاحتفال مع عائلته وأصدقائه بعدما في أمريكا وتمت تبرئته في وقت سابق وهو ما احتج عليه السياسيون وقادة الأعمال على حد سواء بشدة على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم بحجة أنه إذا كانت هناك قضية فيجب أن يتم ذلك في المملكة المتحدة لأن شركة "أوتونومي" هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة . "حياة ثانية" قصيرة لمايك لينش وقال داني فورتسون مراسل صحيفة صنداي تايمز البريطانية، والذي أجرى مقابلة مع لينش قبل أكثر من شهر، إنه بعد أن وجدت المحكمة أنه غير مذنب، قال قطب الأعمال إنه حصل على "حياة ثانية".

وذكر فورتسون "عندما التقيت به... كان الأمر الذي أذهلني هو أنه كان في حالة من الصدمة وبعد تبرئته ظل يردد لدي حياة ثانية، لدي فرصة جديدة للحياة..لقد فزت بحريتي، والآن يتعين علي أن أفكر في ما يجب أن أفعله ببقية حياتي".

ورغم فوزه بالقضية في الولايات المتحدة، إلا أن لينش خسر دعوى احتيال بمليارات الجنيهات الاسترلينية رفعتها شركة هيوليت باكارد أمام المحكمة العليا. نبذة عن حياة مايك لينش وباعتباره رجل أعمال، وُصف لينش نفسه، وهو المولود في إلفورد بأنه "بيل جيتس البريطاني" وأول ملياردير في مجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

أصبح مايك لينش أول ملياردير بريطاني في قطاع التكنولوجيا عندما طرحت شركة "أوتونومي" وهي شركة البرمجيات التي أسسها في سوق الأوراق المالية قبل 16 عاما

وفي عام 2023، قدرت قائمة الأثرياء التي أعدتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية ثروته وثروة زوجته بـ 852 مليون جنيه إسترليني.

شارك لينش في تأسيس شركة "دارك تراس" للأمن السيبراني. جوانب مخفية في حياة لينش ختاماً، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية زاوية اجتماعية في حياة المليادير مايك لينش الذي لقي حتفه غرقًا على متن يخته خلال رحلة بحرية حيث تحدث حارسه الخاص عن الراحل البريطاني وعن مدى قربه من قطب التكنولوجيا واصفًا إياه بـ"المحب" لعائلته.

وقال الحارس الخاص رولو إيجنو، الذي عينته المحكمة، إنه كان من المفترض أن يبقى بعيدًا، لكن العلاقة المهنية "انتهت بسرعة" لتبدأ علاقة أقوى من علاقات العمل وذلك عندما دعاه لينش ذات مرة لقضاء بعض الوقت معه ومع عائلته.