شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ تجارب العملات المشفرة في التعاملات العابرة للحدود الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وأشارت إلى أنها تستهدف من وراء ذلك المساعدة في تخفيف المصاعب، التي تواجه الشركات الروسية في تسوية مدفوعاتها الخارجية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. استخدام العملات الرقمية في التعاملات العابرة للحدود وستبدأ روسيا التجارب في أول سبتمبر، وستستخدم نظام بطاقات الدفع الوطني، لمبادلة الروبل الروسي بالعملات المشفرة، عند اختبار المدفوعات ومنصة التداول.

وكان مجلس النواب الروسي، مرر في نهاية يوليو الماضي قوانين لتقنين تعدين العملات المشفرة. استخدام العملات الرقمية في روسيا ووضع إطار عمل يسمح باختبار العملات الرقمية، في المدفوعات العابرة للحدود تحت رقابة البنك المركزي الروسي.

ووفقا للقوانين الجديدة سيكون بإمكان الكيانات القانونية، وأصحاب المشروعات الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين.

الدمام - شريف احمد - اقتربت روسيا من بدء تجارب تداول العملات المشفرة، واستخدام العملات الرقمية في التعاملات العابرة للحدود.وأشارت إلى أنها تستهدف من وراء ذلك المساعدة في تخفيف المصاعب، التي تواجه الشركات الروسية في تسوية مدفوعاتها الخارجية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.وستبدأ روسيا التجارب في أول سبتمبر، وستستخدم نظام بطاقات الدفع الوطني، لمبادلة الروبل الروسي بالعملات المشفرة، عند اختبار المدفوعات ومنصة التداول.وكان مجلس النواب الروسي، مرر في نهاية يوليو الماضي قوانين لتقنين تعدين العملات المشفرة.ووضع إطار عمل يسمح باختبار العملات الرقمية، في المدفوعات العابرة للحدود تحت رقابة البنك المركزي الروسي.ووفقا للقوانين الجديدة سيكون بإمكان الكيانات القانونية، وأصحاب المشروعات الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين.