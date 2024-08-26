شكرا لقرائتكم خبر عن بين صعود وهبوط.. تباين البورصات الخليجية عند إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته يوم الاثنين، مرتفعا بواقع 117.48 نقطة، أي بنسبة 1.16%، ليصل إلى مستوى 10,222.81 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 183 مليونًا و874 ألفا و915 سهمًا، بقيمة 362 مليونًا و28 ألفًا و773.170 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15118 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارًا و342 مليونًا و28 ألفًا و324.610 ريالًا، مقابل 585 مليارًا و32 مليونًا و512 ألفًا و300.250 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفاع بورصة مسقط

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4697.27 نقطة، مرتفعًا 9.6 نقطة وبنسبة 0.20% مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4687.70 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و976 ألفًا و536 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 4.8% مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و885 ألفًا و153 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.117% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.48 مليار ريال عُماني.



ارتفاع بورصة الكويت

كما أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 59ر26 نقطة بنسبة 37ر0%، لينهي تداولاته عند مستوى 90ر7161 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر233 مليون سهم عبر 17458 صفقة نقدية بقيمة 2ر57 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 35ر1 نقطة ليغلق عند 70ر6066 نقطة، من خلال تداول 7ر123 مليون سهم عبر 7164 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 57ر34 نقطة ما يعادل نسبة 45ر0%، ليسجل 11ر7798 نقطة من خلال تداول 110 ملايين سهم عبر 10294 صفقة بقيمة 8ر40 مليون دينار.

تباين مؤشري البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,928.60 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد إلى انخفاض مؤشر قطاع المال.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 803.28 بارتفاع قدره 3.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 520 ألفًا و896 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 215 ألفًا و835 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 51 صفقة.