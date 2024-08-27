شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 185 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بأكثر من 11 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

عمليات نقاط البيع

الأطعمة والمشروبات

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 18 - 24 أغسطس 2024م , 185.431.000 عملية، بقيمة 11.661.097.000 ريال، مقابل 13.568.097.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.774.000 بقيمة 599.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.433.000 بقيمة 315.086.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 235.000 بقيمة 840.784.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.017.000 بقيمة 178.433.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.369.000 بقيمة 810.905.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.700.000 بقيمة 673.098.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.025.000 بقيمة 240.185.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 608.000 بقيمة 224.627.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 994.000 بقيمة 66.156.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في المجوهرات 140.000 بقيمة 183.177.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.286.000 بقيمة 1.254.010.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.926.000 بقيمة 294.076.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 53.572.000 بقيمة 1.594.594.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.530.000 بقيمة 1.541.070.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.399.000 بقيمة 92.954.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.438.000 بقيمة 723.427.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 30.983.000 بقيمة 2.029.106.000 ريال.

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نقاط البيع

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59.402.000 بقيمة 4.175.799.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.558.000 بقيمة 445.303.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.453.000 بقيمة 427.310.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.106.000 بقيمة 214.248.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.247.000 بقيمة 168.209.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.971.000 بقيمة 159.501.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.202.000 بقيمة 273.097.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.911.000 بقيمة 349.489.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.707.000 بقيمة 590.028.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 22.117.000 بقيمة 1.692.577.000 وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 62.758.000 بقيمة 3.165.535.000 ريال.