بنك التنمية الاجتماعية يشارك جولة الامتياز التجاري بأبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شارك بنك التنمية الاجتماعية في جولة الامتياز التجاري التي نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز المعارض والمؤتمرات بجامعة الملك خالد بمدينة أبها بهدف نشر ثقافة الامتياز التجاري و تطوير ودعم القطاع بالإضافة إلى تأهيل العلامات الوطنية.

وقدم البنك خلال الجولة مجموعة من البرامج والخدمات التمويلية المصممة خصيصًا لدعم رواد الأعمال الراغبين في دخول عالم الامتياز التجاري شملت تمويل مشاريع الامتياز التجاري عبر قروض ميسرة لتمويل إنشاء وتشغيل مشاريع الامتياز، مع توفير مرونة في سداد القروض وتسهيلات في الإجراءات، إضافة لبرامج تدريبية متخصصة في مجال الامتياز التجاري، تغطي الجوانب القانونية والتسويقية إضافة للاستشارات المالية اللازمة لرواد الأعمال لمساعدتهم في وضع خطط عمل متكاملة وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم.

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