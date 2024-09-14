شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى اليوم السبت 14 - 9- 2024 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية اليوم السبت بلقاء الشرطة الكينى فى نيروبي، واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الشرطة الكينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الشرطة الكينى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية



يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

مباراة الزمالك والشرطة الكينى على أبو ظبى الرياضية

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت عبر قنواتها لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبوظبى المفتوحة أو المشفرة.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية



وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.