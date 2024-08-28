شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار وترقب بيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2507.64 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2542.80 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 29.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 950.80 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.8 % إلى 962.11 دولار.

