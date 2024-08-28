شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إضافة الأوراق المالية لصندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع والان نبدء بالتفاصيل
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع، هذا اليوم الأربعاء 24/02/1446هـ الموافق 28/08/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
محمد يوسف
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