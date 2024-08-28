«إيداع»: إضافة الأوراق المالية لصندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع، هذا اليوم الأربعاء 24/02/1446هـ الموافق 28/08/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

محمد يوسف

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