“المركزي الروسي” يرفع سعر الروبل أمام الدولار واليورو ويخفضه مقابل اليوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.4807 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو بمقدار 20 كوبيكًا، إلى 102.2911 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليصل إلى 11.7513 روبلًا.

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