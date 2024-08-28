“المركزي الصيني” يضخ 277.3 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم، 277.3 مليار يوان من خلال آلية إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.7 %.

وذكر البنك المركزي وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية في النظام المصرفي، مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ” الريبو العكسي “، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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