شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح كبيرة.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم الأربعاء على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 24 مليار جنيه ليصل إلى 2.099 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 4.5 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14%، ليبلغ 30709.59 نقاط.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.8% مسجلًا 7072.43 نقطة.

وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.92%، لينهي التعاملات عند مستوى 10135.12 نقطة.